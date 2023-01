Malore improvviso nei boschi: morto fotografo a 56 anni

Tragedia ieri sera 22 gennaio a Monguzzo, nella zona boschiva verso il lago di Alserio. Un uomo di 56 anni intorno alle 18 è stato trovato accasciato a terra. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del LarioSoccorso in codice rosso e i carabinieri di Lurago d'Erba e, data la zona impervia (Cascina nuova), anche i vigili del fuoco con due mezzi. L'uomo, che arrivava dalla provincia di Bergamo per fare un'escursione fotografica domenicale è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Erba dove purtroppo ha perso la vita. Secondo le primissime informazioni a trovalo un gruppo di persone, anche loro in escursione.