Como, anziano colpito da malore sotto il sole mentre fa la coda per il battello

Non è la prima volta che succede: una persona colpita da un malore (verosimilmente causato dal caldo) mentre attende sotto il sole di prendere il biglietto per salire sul battello in piazza Cavour. A farne le spese, oggi 18 luglio 2022 poco prima delle 11.30, è stato un anziano che è stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica.

Uno dei problemi sollevati da tempo riguardo la biglietteria della Navigazione del Lago di Como davanti a piazza Cavour è proprio quello delle lunghe code sotto il sole senza possibilità di stazionare all'ombra durante l'attesa. "E' sconcertante - ha commentato una guida turistica che conosce bene questa situazione - la gente è costretta a queste lunghe code sotto il sole, come fossero animali, poi è ovvio che capitano queste cose. Visto che non è la prima volta che succede, mi chiedo come mai non ci si decida a prendere provvedimenti".