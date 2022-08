Malore durante una passeggiata sui monti: ragazzo soccorso sui monti a Magreglio

Stava passeggiando sui sentieri di Magreglio, nella zona del Monte San Primo, quando ha accusato un improvviso malore. Il giovane - un ragazzo lecchese di 23 anni residente a Barzago - è stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e dall'elisoccorso del 118 di Como presso la cima del Monte Ponciv. Una squadra del Soccorso Alpino è partita a piedi e in poco tempo ha raggiunto il ragazzo. Dopo la valutazione del medico, il giovane è stato portato all'ospedale di Gravedona in elicottero in codice giallo.