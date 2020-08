Mafia, pericoloso latitante estradato a Como dalla Svizzera

Ieri, 11 agosto, R.A, nato a Napoli nel 1977, è stato consegnato in estradizione verso l'Italia al personale della Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso dalle autorità elvetiche di Chiasso poiché colpito da mandato di arresto come stabilito dal trattato Schengen.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, avrebbe dovuto essere in custodia cautelare in carcere, come deciso nel gennaio scorso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per i reati di associazione di tipo mafioso aggravato, omicidio doloso, ricettazione, porto abusivo di armi. Questo provvedimento in carico al Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (R.O.S.) di Napoli, era esteso in ambito Schengen.

Dopo le formalità di rito, è stato quindi trasferito dal personale della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Milano/Opera a disposizione delle autorità giudiziarie.