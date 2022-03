Madre e figlia di soli 9 anni scomparse da dieci giorni: l'affitto è stato disdetto. Ipotesi fuga

Sono scomparse da Olgiate Molgora, città in provincia di Lecco ma a meno di 20 chilometri dall'erbese, dieci giorni fa. Si tratta di Annalisa di 39 anni e Cora di appena 9, madre e figlia. La Prefettura di Lecco aveva messo l'avviso sulla pagina ufficiale di Facebook il 25 marzo e loro erano sparite già da una settimana. Secondo quanto riportato su Il Corriere della Sera la madre avrebbe disdetto il contratto d'affitto e anche le utenze prima di far perdere le sue tracce e quelle della piccola Cora. Un brutto periodo per Annalisa: la bimba era seguita dai servizi sociali. Il primo a denunciare la scomparsa è stato il padre che abita a Somma Lombardo (Varese) dove fino al 2018 viveva anche Annalisa. I due figli più grandi erano affidati a lui. Forse la donna, come dichiarato dal sindaco di Olgiate sul Corriere della Sera, aveva paura che le le portassero via la bambina. "Ma così sta solo peggiornado la situazione. Vorrei dirle di tornare a casa, a tutto c’è una soluzione"

L'appello della prefettura

Segnalazione scomparsa

Si sono allontanate, da circa una settimana da Olgiate Molgora, la signora Annalisa L. con la minore Cora Z.

Annalisa, classe 1983, è alta 1.75, corporatura esile, capelli castani ed occhi azzurri, presenta diversi tatuaggi in particolare uno raffigurante un "serpente" sul dito anulare della mano sinistra ed un altro sulla spalla destra.

La piccola Cora, classe 2012, è alta circa 135 cm, pesa circa 35 Kg, corporatura esile, capelli lunghi di colore castano chiaro, occhi di colore azzurri, carnagione chiara.

Chi può fornire contributi utili alle ricerche, è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco.