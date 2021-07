Madre e figlia scomparse da giorni, i familiari chiamano i vigili del fuoco. Stanno bene

Erano in casa e stavano bene, madre e figlia in un appartamento a Maslianico ma non davano loro notizie ai famigliari da troppi giorni. Così alcuni parenti hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per andare a verificare che non avessero avuto un malore nel loro appartamento. Intorno alle 15.50 in via XX Settembre sono arrivati i pompieri di via Valleggio, con tanto di scala a ganci per poter entrare nell'appartamento delle due donne. Una volta all'interno hanno constatato che madre e figlia stavano bene. Sono comunque intervenuti sul posto alcuni operatori sanitari per le verifiche di rito. Una faccenda certamente da chiarire.