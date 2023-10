Il figlio la colpisce al volto, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, in seguito a un intervento per una lite tra una madre e il suo figlio, hanno proceduto all'arresto di un uomo di 45 anni, disoccupato e con precedenti penali, per i reati di resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. La madre del 45enne aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine a seguito di una violenta discussione con suo figlio, durante la quale era stata colpita al viso. Inoltre, il figlio aveva opposto resistenza e aveva rivolto gravi minacce ai militari. Il 45enne, oltre all'arresto, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni e minacce nei confronti della madre. Per tali reati, dovrà rispondere separatamente dinanzi all'autorità giudiziaria.