Lurate, brutta caduta da cavallo per un 47enne: ricoverato al Sant'Anna

Era circa le 16.30 di oggi, sabato 15 gennaio, quando sono stati chiamati i soccorsi in via Lura (zona boschiva). Un uomo di 57 anni è caduto da cavallo, riportando ferite e traumi. Per raggiungerlo sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e gli specialisti del SAF (nucleo Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco) della sede centrale di via Valleggio. L'uomo è stato poi caricato su un'ambulanza della Croce Rossa e portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sono ancora da chiarire le dinamiche della caduta.

In aggiornamento.