Lurate Caccivio, miracolato un bimbo caduto dal balcone da 4 metri d'altezza

È accaduto intorno alle 14 di oggi, 5 settembre, a Lurate Caccivio in via Regina Margherita. Un bimbo di 4 anni è caduto dal balcone, da 4 metri d'altezza, "atterrando" su un furgone parcheggiato proprio lì sotto. Grande paura ma il piccolo, di 4 anni, non ha mai perso conoscenza. Per i dovuti accertamenti è stato comunque condotto al Sant'Anna in codice rosso. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Cantù.

