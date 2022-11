Lurate, auto sbatte contro una ringhiera: grave 30enne

Codice rosso ieri sera intorno alle 20.30 a Lurate Caccivio in via 25 Aprile all'altezza del civico 5. Un'auto è andata a sbattere contro una ringhiera. Non sono ancora state ricostruite le dinamiche dell'incidente di cui si stanno occupando i carabinieri di Cantu'. L'uomo di 30 anni alla guida dell'auto è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia sempre in codice rosso: le sue ferite riportate sembrerebbero gravi. Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano per estrarre il ferito e rimuovere l'autovettura che ha impattato contro la ringhiera/recinzione.