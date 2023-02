Furto a Lurago Marinone, sfondano il cancello con un camion e mettono chiodi sulla strada per non farsi inseguire

Hanno buttato chiodi sulla strada per impedire di essere raggiunti dalle forze dell'ordine e con un furgone rubato hanno sfondato il cancello di una ditta per compiere un furto. E' successo nella notte a Lurago Marinone. I ladri si sono introdotti nel capannone di una ditta situata nella zona industriale dalla quale, secondo le prime sommarie informazioni, avrebbero rubato una serie di telefoni cellulari e nulla più. Un magro bottino soprattutto se rapportato ai danni commessi per portare a segno il colpo.

I malviventi potrebbero essere stati indotti a una subitanea fuga dall'arrivo dei carabinieri. Infatti, da quanto si è appreso i chiodi a tre punte gettati lungo la strada non avrebbero prodotto l'effetto sperato dai ladri. Indagano i carabinieri della compagnia di Cantù.