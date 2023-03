Spacca i lampioni del residence e poi ficca un dito nell'occhio al carabiniere e lo ferisce

La donna, una 53enne italiana, sembrava proprio fuori di sè. Quando i carabinieri di Lurago D'Erba sono intevenuti era intenta a spaccare i lampioni del palzzo dove vive e in evidente stato di agitazione cercava anche di entrare nell'appartamento del vicino che ha quindi chiamato le forze dell'ordine. I militari hanno cercato di calmarla e la donna ha aggredito uno di loro ficcandogli violentemente un dito nell'occhio. A quel punto sono stati chiamati i sanitari del 118 e la 53enne è stata ricoverata forzatamente all'ospedale. La donna è stata anche denunciata in stato di libertà per er violenza, resistenza, oltraggio ad un pubblico ufficiale e lesioni personali.