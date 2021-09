Lurago d'Erba, ragazza minorenne soccorsa d'urgenza nella notte: aveva bevuto troppo

Un nuovo intervento ieri notte, intorno all'una meno venti a Lurago d'Erba. Una ragazza di 17 anni è stata soccorsa da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba intervenuta in via degli Artigiani. La chiamata era iniazialmente in codice giallo, che significa tecnicamente: "mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita, prestazioni non differibili". Era già accaduto pochi giorni fa, il 13 settembre, un analogo intervento sempre nella stessa zona ma non è dato sapere se si tratti della stessa ragazza. La giovane è stata portata all'ospedale di Cantu' per i dovuri controlli ma non era in pericolo di vita. Probabilmente solo una brutta sbronza.