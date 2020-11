Lugano, accoltella due donne alla Manor gridando di essere dell'Isis

L’aggressore gridava di essere dell’Isis, hanno affermato alcuni testimoni. Il fatto è accaduto ieri alla Manor di Lugano. Una 28.enne luganese ha accoltellato una donna e ne ha ferita un’altra con una modalità già nota in altri paesi e che quindi ha subitp fatto pensare gli inquirenti a motivazioni terroristiche legate alla matrice jiahdista

La donna - come riporta il Corriere del Ticino - era un volto conosciuto dalle autorità giudiziarie. "In Ticino ha spiegato Norman Gobbi - non è la prima volta che viene compiuto un fatto di sangue con un coltello ma è la prima volta che a seguito di un tale atto venga attivato questo tipo di dispositivo".

Più tardi le autorità hanno confermato che l'autrice dell'attentato era convertita, radicalizzata e controllata dall’intelligence di mezza Europa. Abitava a Vezia e già nel 2017 era finita sotto la lente della Fedpol e di altre agenzie europee. Ora si tenta di capire se avesse legami con la "cellula insubrica" smantellata dalla polizia proprio in quel periodo.