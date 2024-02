Lugano, motociclista comasco investe un operaio in strada: gravissimo frontaliere di 60 anni

Terribile incidente questa mattina 16 febbraio intorno alle 08.40 a Lugano. Un pedone è stato investito. Stando a una prima ricostruzione, un 41enne cittadino italiano della provincia di Como circolava a bordo di uno scooter su via Zurigo. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in prossimità di un restringimento stradale per dei lavori di potatura, ha urtato un 60enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, che si trovava al centro della carreggiata impegnato a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 60enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.