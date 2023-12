A Lugano la ex discoteca occupata da 200 persone la notte di Natale

È durata una notte l'occupazione della ex discoteca dismessa di Capo di San Martino a Lugano. Come riportato su LaRegione.ch lunedì sera, 25 dicembre, un gruppo composto da circa 200 di loro si è radunato all'ex discoteca per "riappropriarsi, il tempo delle feste, dell'ennesimo luogo abbandonato", recita la nota inviata dallo stesso collettivo ai media.

Questa mattina 26 dicembre la polizia cantonale è intervenuta intorno alle 10 con il supporto di agenti della polizia città di Lugano. Il locale è attualmente chiuso al pubblico e sono stati riscontrati diversi danni. L'intervento è stato effettuato dopo la denuncia sporta dai proprietari per violazione di domicilio e danneggiamento. Sono state identificate una trentina di persone la cui posizione è al vaglio. L'occupazione di Capo San Martino sarebbe dovuta durare, secondo i piani, fino al 29 dicembre ed è stata organizzata dal gruppo autogestito: un'azione di protesta dopo la demolizione dell'ex Macello di Lugano.