Lorenzo, il 29enne morto nell'incidente in moto a Valbrona

Lorenzo Casonato, di soli 29 anni è il giovane che ha perso la vita nel tragico incidente con la sua moto a Valbrona. Ieri, domenica 10 aprile, era in sella alla sua moto quando all'altezza di via Vittorio Veneto avrebbe urtato il marciapiede finendo a terra. Una caduta violenta che l'ha sbalzato dalla sella, senza lasciargli purtroppo scampo. Era un grande appassionato di moto ed era nato e viveva a Monza.

I soccorsi

Le condizioni del 29enne sono apparse subito gravissime e sul posto è intervenuto l'elisoccorso da Milano e un'ambulanza della Croce Rossa di Asso. Purtroppo inutili le manovre di rianimazione. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro, per accertare la dinamica dello schianto su cui si sta ancora cercando di far luce, sono intervenuti anche i carabinieri di Erba e Asso. Sarà la procura di Como a disporre, eventualemente, ulteriori accertamenti Il 29enne viveva a Monza.