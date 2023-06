Lomazzo, accoltella in strada il suo rivale: 47enne arrestato per tentato omicidio

La chiamata alla centrale è arrivata alle 19 di ieri 8 giugno 2023 e segnalavano una violenta lite. Una pattuglia dei carabinieri di Fino Mornasco è quindi andata in via Cesare Cantù a Lomazzo, nel punto dove è avvenuta la litigata. Un 34enne è stato ferito gravemente in più parti del corpo, accoltellato. Secondo le primissime informazioni alla base della discussione degenerata ci sarebbero motivi di gelosia.

I militari hanno soccorso il giovane che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Alcuni testimoni sul posto hanno fornito indicazioni utili ai carabinieri che, sotto la guida del capitano Christian Tapparo e dopo una serie di accertamenti nelle banche dati delle forze dell'ordine (per poter individuare le utenze telefoniche), hanno pattugliato il territorio.

In poco tempo il presunto colpevole, un 47enne italiano, con precedenti di polizia, è stato localizzato in un Comune vicino a quello dove era avvenuto l’accoltellamento ed è stato portato alla stazione carabinieri di Mozzate. Grazie alle indagini è stato ritrovato il coltello usato nella lite e anche l'auto utilizzata per la fuga. Il 47enne è stato denunciato per tentato omicidio.