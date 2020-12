Lomazzo, donna di 77 anni investita dal treno: portata al Sant'Anna

Oggi, lunedì 21 dicembre, a Lomazzo una donna di 77 anni è stata investita da un treno. Le dinamiche del fatto sono ancora da chiarire, si sa per certo che l'anziana era in prossimità del passaggio a livello in via Graffignana. La tratta interessata è quella che collega Como Lago con Milano. Intorno alle 9.30 sono stati allertati i soccorsi. Giunti sul posto, oltre all'ambulanza e alla guardia medica, i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù e la Polfer di Milano.

I treni tra Lomazzo è Fino sono stati interrotti, Trenord ha messo a disposizione 4 bus sostitutivi.

La donna non sarebbe in pericolo di vita ed è stata portata, in codice giallo, al Sant'Anna.