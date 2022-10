Marito e moglie denunciati per stupri di gruppo e riti satanici: la vittima abusata per 16 anni

Dopo anni di tribunali è riuscita a farsi ascoltare. I suoi presunti abusatori non potranno avvicinarsi a lei e dovranno stare ad almeno 500 metri anche dai suoi figli. Questo è stato deciso e disposto dopo un'articolata indagine investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ed eseguita dalla Squadra Mobile di Como. Sono gravi gli indizi (che comunque andranno confermati in sede processuale) raccolti nei confronti dei due indagati, marito e moglie di Locate Varesino (dove ora hanno l'obbligo di dimora).

I reati contestati sono riduzione in schiavitù e violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna, ai tempi appena maggiorenne. I fatti risalirebbero a un periodo compreso tra il 1999 e il 2015.

La vicenda: ospite dei suoi aguzzini

Tutto cominciò nel 1999 quando la giovane era ospite (in affido) della coppia e per 16 anni avrebbe subito ripetuti abusi e violenze sessuali: i due si spinsero fino a praticare l’infibulazione sul corpo della ragazza. La condotta dei coniugi sarebbe sfociata in rapimenti e sequestri di persona e anche quando la vittima riuscì a scappare in un’altra regione, venne rintracciata, riportata tra le mura dell'orrore e resa di nuovo schiava. In alcuni casi, mentre la ragazza veniva stuprata, i due coniugi, incappucciati, recitavano litanie tipiche delle messe sataniche e portavano crocifissi capovolti.

Durante la perquisizione eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile in occasione dell’esecuzione dell’ordinanza dello scorso 4 ottobre, è stata riscontrata la presenza delle intercapedini in cui la vittima ha riferito di essere stata segregata durante la sua permanenza nella casa degli indagati e altri elementi, al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Per questi riscontri i coniugi dovranno stare ad almeno 500 metri dalla donna, che ora vive in Toscana, e dai suoi figli e non potranno uscire da Locate Varesino.