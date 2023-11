Ha un malore sul campo di calcetto e si accascia all'improvviso: morto un uomo di 62 anni

Una tragedia lo scorso lunedì sera 6 novembre a Locate Varesino presso il centro sportivo. Intorno alle 20.30, nel campetto di via Madonnetta, il 62enne Renato Croci si era trovato con gli amici per una partita. Non avevano ancora cominciato a giocare quando si è accasciato a terra per un malore. La situazione è sembrata subito seria e sono stati chiamati i soccorsi del 118. L'elisoccorso è arrivato in codice rosso da Como Villa Guardia. Il 62enne, dopo vari tentativi da parte dei soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo di stabilizzarlo, è stato portato all'ospedale San Gerado di Monza dove purtroppo ha perso la vita. Croci si era trasferito da poco e lascia una moglie e un figlio.

Gli abitanti del paese hanno mostrato grande solidarietà nei confronti della famiglia Croci e si sono stretti al loro dolore.