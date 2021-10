Livo, cacciatore ferito: il maltempo rende difficile il salvataggio

Era in località Monte Lusignolo

Oggi domenica 3 ottobre poco dopo le 11 del mattino un cacciatore si è lussato una spalla, probabilmente scivolando in una zona impervia in località Monte Lusignolo. Sono urgentemente intervenuti sul posto i vigili del fuoco, l'elisoccorso da Como e il soccorso Alpino (CNSAS XIX delegazione Lariana). Il recupero dell'infortunato sta avvenendo ad opera del personale del soccorso alpino a piedi perchè la scarsa visibilità data dal brutto tempo non ha consentito di farlo rientrare con l'elicottero.