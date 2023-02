Scoppia la lite in piazza Volta: ragazzo ferito in testa con una bottigliata

Una violenta lite tra ragazzi è scoppiata nella notte in piazza Volta a Como. Erano circa le 2 del 25 febbraio 2023. Sulla dinamica dei fatti stanno ancora indagando i carabinieri della compagnia di Como intervenuti per sedare gli animi e per fermare i responsabili. Secondo le prime informazioni alcuni giovani sono venuti alle mani al culmine di un diverbio innescato, forse, da futili motivi. Nel corso della lite un ragazzo è stato ferito alla testa da una bottigliata che gli ha causato una brutta contusione ma senza causare conseguenze gravi. Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia che lo ha trasportato all'ospedale Sant'Anna per gli opportuni accertamenti. Secondo quanto si è appreso i ragazzi coinvolti sarebbero sia italiani che stranieri e sarebbero già stati tutti identificati dai carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.