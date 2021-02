Lite in piazza Verdi a Como: un'orda di ragazzini in fuga all'arrivo della polizia

Numerose pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia locale sono dovute intervenire intorno alle ore 19 del 5 febbraio in piazza Verdi a Como. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata da un cittadino che ha notato un folto numero di ragazzini (la testimonianza parla di 30 o 40 giovani, presumibilmente minorenni) che stavano discutendo assai animatamente. Tra alcuni di loro i toni sono alzati e qualcuno ha afferrato una sedia è l'ha lanciata in mezzo alla piazza, forse nel tentativo di colpire qualcuno. Al suono delle sirene il gruppo si è disperso completamente. I ragazzi sono fuggiti per le vie del centro.