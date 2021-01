Lite tra ragazzini al parco di Fino Mornasco: intervengono i carabinieri

Insulti e botte al parco di via Garibaldi a Fino Mornasco nel pomeriggio dell'8 gennaio 2021. Per sedare l'accesa lite scoppiata tra alcuni ragazzini di circa 14 anni sono dovuti intervenire i carabinieri. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Nessun ragazzo è rimasto ferito in modo serio ma uno di loro è stato comunque trasportato al pronto soccorso per la medicazione di alcune escoriazioni superficiali. Nessuno dei minorenni è stato fermato dai carabinieri ma sono stati riaffidati tutti ai loro genitori.