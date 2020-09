Lite nella notte a Mariano Comense: un uomo ferito alla testa

Lite nella notte a Mariano Comense tra due uomini extracomunitari poco dopo l'una e mezza. La violenza del litigio, scoppiato per futili motivi, ha costretto i carabinieri della compagnia di Cantù a intervenire in via Songia per sedare gli animi. Sul posto, però, è dovuta intervenire anche un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense per soccorrere uno dei due marocchini, un 31enne, che nella rissa ha riportato una ferita lacerocontusa alla testa. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cantù in codice giallo.

