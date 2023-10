Lite in un appartamento a Lugano: accoltellato un uomo

Sono poche le informazioni trapelate dalla polizia cantonale. Al momento si sa solo che ieri, 25 ottobre, in mattinata poco prima delle 10 in un appartamento di Pregassona c'è stata una lite. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una donna domiciliata nel Luganese ha ferito con un coltello un uomo residente in Italia. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo avere prestato le prime cure all'uomo hanno provveduto al suo trasporto in ospedale. In base a una prima valutazione medica, ha riportato ferite giudicate non gravi. La donna è stata fermata e la sua posizione è al vaglio. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti sono in corso.