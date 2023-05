Domaso, litiga con la fidanzata e minaccia di togliersi la vita: scattano le ricerche, ma lui era a casa (ubriaco)

Ore di apprensione nella notte del 29 maggio 2023 a Domaso per un giovane che aveva poco prima riferito alla sua ragazza di voler compiere un gesto estremo. I due ragazzi hanno litigato e lui, forse per attirare l'attenzione di lei, ha minacciato di togliersi la vita. La ragazza ha allertato le forze dell'ordine e immediatamente si è mobilitata la macchina delle ricerche. Carabinieri e vigili del fuoco di Menaggio e un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo sono stati allertati nel tentativo di individuare il ragazzo prima che potesse dare seguito al suo ventilato proposito suicida. In realtà il ragazzo non avrebbe mai avuto una simile reale intenzione. Infatti, è stato rintracciato nella sua abitazione. Sembra che fosse in evidente stato di ebbrezza.