Violenta lite in centro tra un uomo e una donna: la polizia ferma lui per possesso di hashish e marijuana

Nel corso della serata di sabato una pattuglia dell'esercito italiano impegnata nell'operazione "Strade Sicure" ha segnalato un acceso litigio tra una coppia nei pressi di via Cadorna, zona mercato. La segnalazione è stata trasmessa via radio alla sala operativa della questura che ha prontamente inviato una volante sul luogo. I poliziotti hanno gestito la situazione riportando la calma tra la coppia composta da un pakistano di 29 anni residente a Varese e una donna ucraina di 35 anni residente a Desio. Durante il controllo è emerso che l'uomo aveva con sé quasi 8 grammi di droga, tra hashish e marijuana, nelle proprie tasche. Il pakistano è stato quindi condotto in questura, dove è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di stupefacenti e per ubriachezza.