Como, lite in strada con un coltello: la polizia ferma un 30enne

Momenti concitati in via Viganò a Como nella mattina del 30 marzo 2023. Un trentenne, italiano, è stato bloccato da quattro agenti della squadra volanti della questura di Como. Il 30enne stava litigando con un altro uomo e in mano agitava un coltello da cucina mentre proferiva minacce. I poliziotti hanno cercato di ricondurlo a più miti consigli ma l'uomo è stato tutt'altro che collaborativo tanto che gli agenti hanno dovuto bloccarlo in quattro per ammanettarlo. L'uomo è stato poi portato in questura per gli approfondimenti del caso.