Bambina azzannata al volto dal cane di famiglia: la bisnonna lo ammazza a coltellate

Tragedia sfiorata giovedì mattina 25 maggio a Lipomo (Como). Una bimba di tre anni era sul balcone di casa con la bisnonna e con il cane della nonna. Senza alcun apparente motivo l'animale (un meticcio simil lupo di taglia medio-grande) ad un certo punto avrebbe azzannato in faccia la piccola, creandole ferite anche gravi. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e la madre della bimba (che non era in casa) ma mentre la piccola veniva visitata l'animale avrebbe di nuovo rivolto la sua rabbia verso la nonna. A questo punto la bisnonna ha preso un coltello e ha ucciso il cane. I colpi inferti sarebbero stati almeno tre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Anche la nonna una donna di 56 anni era stata trasportata al pronto soccorso, dimessa con una prognosi di tre giorni.

Si è appreso ieri in serata che la bambina è stata operata all'ospedale Sant'Anna e non sarebbe in pericolo di vita.