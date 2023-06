Guida a 142 km/h sull'autostrada in Ticino. 62enne italiano denunciato come "pirata della strada"

Solo pochi giorni fa era successo a un 28enne, oggi è la volta di un uomo di 62 anni che per aver superato i limiti di velocità sull'autostrada A2 in Ticino ora non potrà più circolare in Svizzzera. La polizia cantonale nell'ambito di un controllo della velocità effettuato negli scorsi giorni ha riscontrato questa grave infrazione alle norme della circolazione. A Balerna sull'autostrada A2, il 62enne automobilista italiano circolava a una velocita di 142 chilometri orari dove il limite è di 80. L'uomo è stato denunciato come pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e non potrà più guidare in Svizzera.