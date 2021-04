Lenno, gasolio nel lago: intervengono i vigili del fuoco

Una barca (attraccata al molo) è affondata nel lago nella mattinata di oggi, 11 aprile e si è reso necessario l'intervento urgente dei vigili del fuoco per contenere il gasolio che si stava riversando nel lago. È accaduto a Lenno, all'altezza di via Lomazzi. Le squadre di Menaggio e Dongo hanno posizionato le barriere di contenimento per limitare la propagazione delle macchie di idrocarburi.