Como Lazzago, investito un uomo di 28 anni: è grave

Erano circa le 21.20 di ieri sera 28 gennaio quando un giovane di 28 anni è stato investito a Lazzago (Como) in via Cristoforo Colombo. Sono giunte sul posto la Croce Azzurra di Como e un'automedica. Non sono ancora state rese note le dinamiche dell'incidente ma il 28enne, data la gravità delle ferite riportate è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso (decollato da Como Villa Guardia) all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto anche i Carabinieri di Como per i dovuti accertamenti.

Si attendono aggiornamenti.