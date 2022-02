Lavoratori in nero in bar e pizzerie a Erba, Lipomo, Solbiate e Mozzate: pioggia di multe e chiusure

Le Fiamme Gialle lariane, nei giorni scorsi, hanno scoperto 6 lavoratori impiegati in “nero” e 5 irregolari.

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in due pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno (CO) e Mozzate (CO), tre uomini di nazionalità italiana che lavoravano “in nero”. Nei confronti dei due locali è stata richiesta la sospensione dell’attività perchè, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

Inoltre, i Finanzieri della Compagnia di Erba, nell’erbese, hanno scoperto 5 lavoratori irregolari - 3 italiani, 1 rumeno e 1 pakistano – tre dei quali intenti a lavorare in un bar, gli altri due in un ristorante.

Nel frattempo, le fiamme gialle di Como, a Lipomo (CO), insieme a Ats Insubria, entrando in un ristorante, hanno scoperto 3 lavoratori in “nero”, di nazionalità italiana (un cuoco, un barista e l'addetto ai controlli green pass). I Finanzieri, dato che la percentuale dei lavoratori in nero superava il 10% di quelli regolarmente assunti, hanno proceduto ad inoltrare all'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco la richiesta di sospensione dell’attività commerciale. I Funzionari di Ats Insubria di Como, invece, dopo aver rilevato diverse carenze igienico-sanitarie, hanno proceduto con specifiche sanzioni amministrative previste dalle normative del settore.

Le Fiamme Gialle comasche hanno eseguito, infine, 334 controlli in materia di green pass, resi obbligatori, a partire dallo scorso 6 agosto, per poter usufruire di servizi all’interno di attività commerciali, come bar e ristoranti al chiuso. In particolare, è stato effettuato il controllo di 40 esercizi commerciali, riscontrando 2 irregolarità (1 lavoratore e 1 datori di lavoro). Dei 40 esercizi controllati, 1 è stato sanzionato anche in quanto sprovvisto dalla cartellonistica covid.