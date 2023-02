Scoperti 16 lavoratori in nero in pizzerie, parrucchieri e ristoranti di Como e provincia

Nuova serie di controlli della guardia di finanza in pubblici esercizi e negozi di Como e provincia.

Le fiamme gialle lariane, nei giorni scorsi, hanno scoperto 16 lavoratori impiegati in nero.

Nello specifico i finanzieri di Olgiate Comasco hanno controllato, a Olgiate Comasco, Appiano Gentile

e Lurate Caccivio un autolavaggio, un bar, una pizzeria da asporto e un ambulante.

Sono stati scoperti 5 lavoratori in nero di origini italiane ed 1 lavoratore in nero di origine senegalese. Inoltre, nei comuni di Mozzate, Binago e Rovello Porro, è stata riscontrata la presenza di altri 6 lavoratori in nero, 3 di nazionalità italiana, 2 di nazionalità egiziana e 1 di nazionalità pakistana, impiegati presso due saloni di bellezza e una pizzeria da asporto.

I controlli sono continuati con le fiamme gialle di Como, anche nel resto della provincia. Nel capoluogo lariano sono stati individuati, presso diverse attività di ristorazione, 4 lavoratori in nero, 3 di nazionalità italiana e 1 di nazionalità egiziana.

Per 6 attività è stato richiesto un provvedimento di sospensione perché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti risultava occupato in nero al momento del controllo. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori trovati a prestare la loro opera in nero con l’assunzione degli stessi e a pagare le sanzioni previste dalla normativa vigente.