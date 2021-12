Controlli in ristoranti, pizzerie e bar dell'Olgiatese e della Brianza: 5 lavoratori in nero, uno col green pass scaduto

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno trovato 2 lavoratori in “nero” di cui uno di nazionalità albanese e l’altro venezuelana. Il venezuelano era sprovvisto di documenti di riconoscimento e titolo di soggiorno. È stato accompagnato alla Questura di Como.

Inoltre, è stata richiesta, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

I Finanzieri della Compagnia di Erba, nella zona della Brianza, hanno scoperto altri 3 lavoratori in “nero” di nazionalità italiana. Il primo lavorava in un bar pasticceria, mentre gli altri due in un ristorante/pizzeria.

Anche in questo caso, è stata richiesta, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, nei confronti del ristorante/pizzeria, la sospensione dell’attività, perchè nel giorno del controllo, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

Sono stati inoltre verificati i green pass, resi obbligatori, a partire dallo scorso 6 agosto, per poter usufruire di alcuni servizi all’interno di attività commerciali, come bar e ristoranti al chiuso. Nel comune di Inverigo è stato trovato un lavoratore con green pass scaduto. Pertanto, è stato sanzionato il lavoratore e anche il datore di lavoro per omessa vigilanza sulla validità del certificato.

Nella zona del Lago di Pusiano, i Finanzieri (inaieme ATS Insubria di Cant), entrando in un ristorante, hanno trovato una situazione di carenza/assenza del rispetto delle norme igieniche sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, l’A.T.S. Canturina ha disposto l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale.