Lavoratori in nero ma con reddito di cittadinanza: Finanza in un agriturismo dell'Alto Lago

Ancora un pubblico esercizio sanzionato comasco dalla Guardia di Finanza per la presenza di lavoratori in nero. Questa volta gli uomini delle fiamme gialle della compagnia di Menaggio hanno controllato nella giornata del 15 agosto un agriturismo di Sorico dove su nove lavoratori impiegati tre sono risultati essere in nero. Non solo, si è scoperto che due di loro percepivano il reddito di cittadinanza. Sono scattate le sanzioni per il titolare della struttura. Poiché gli impiegati in nero superavano la quota del 20 per cento è stata prevista la pena ulteriore della chiusura temporanea del locale per un giorno. Il gestore ha provveduto subito a pagare la sanzione e a mettere in regola i dipendenti.