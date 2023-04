Ricercato per tentato omicidio, era latitante: estradato a Como e arrestato

Su di lui pendeva un'ordinnza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Piacenza. L'uomo, di origini tunisine, aveva però fatto perdere le sue tracce ed era stato dichiarato ufficialmente latitante. Dopo essersi recato in Francia si era poi spostato in Svizzera dove la polizia elvetica è riuscita ad arrestarlo. Il tunisino era ricercato per tentato omicidio in concorso con un minore. E' stato estradato in Italia e preso in consegna dalla polizia di frontiera di Ponte Chiasso. Successivamente l'uomo è stato trasferito al carcere di Piacenza.