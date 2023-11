Lascia morire di fame e sete il suo cane: denunciata 29enne di Villa Guardia

Una storia di disumana crudeltà quella che vede come vittima un cane, un pittbull, lasciato in un recinto di una casa abbandonata, senza via di fuga, senza acqua e senza cibo. Una morte lenta e dolorosa, in attesa di quelli che considerava i suoi padroni e che fino a qualche giorno prima lo erano. Denunciati dai carabinieri sono finiti nei guai una 29enne di Villa Guardia e il compagno di Cupramontana, nelle Marche. Come riportato su Il Giorno la carcassa del il povero animale è stata ritrovata dai carabinieri lo scorso 17 ottobre, durante un sopralluogo svolto in seguito a una segnalazione.

Dal microchip analizzato dal servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Jesi, i militari sono risaliti alla proprietaria, la donna di Villa Guardia, che era andata a vivere con il compagno nella casa delle Marche. L'accusa formulata nei confronti di entrambi è di uccisione e maltrattamento di animali. I due, infatti, oltre a non lasciargli cibo e acqua non lo hanno nemmeno portato in un canile in modo che potesse avere una possibilità di sopravvivenza.