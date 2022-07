Lascia la figlia di 16 mesi da sola per una settimana e la trova morta. È successo in Lombardia

Questa drammatica vicenda, che viene raccontata dai colleghi di MilanoToday, è avvenuta in Lombardia e precisamente tra Milano e Bergamo.

Una donna di 37 anni ha lasciato sua figlia, una bimba di soli 16 mesi a casa da sola per una settimana e quando è tornata l'ha trovata morta.È accaduto in via Parea, periferia est di Milano. Secondo le primissime ricostruzioni la donna si sarebbe allontanata per andare a Bergamo dal suo compagno. Vicino al letto della piccola un potente farmaco ansiolitico e un biberon. Stando alle indagini della Squadra mobile e del pm di turno Francesco De Tommasi, la 37enne durante la sua assenza sarebbe anche passata da Milano per alcune faccende lavorative che riguardavano il compagno ma anche in quell'occasione, dove forse avrebbe potuto salvare la vita della neonata, non si è fermata per controllare le condizioni della bambina.

Per chiarire le cause del decesso il magistrato ha disposto l'autopsia.