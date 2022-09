Lariana riaperta ma a Blevio si lavora ancora: bloccato l'accesso a Sopravilla

Poco prima delle ore 14 la statale Lariana è stata riaperta. Il traffico è tornato a scorrere in entrambe le direzioni, da e verso Bellagio, anche se la sede stradale in alcuni tratti presenta ancora gli evidenti segni degli smottamenti che hanno sommerso con fango e detriti l'asfalto nella notte dell'8 settembre. Ma se la strada principale che collega i Comuni della riva che va da Como a Bellagio è stata sostanzialmente sgomberata, nel paese di Blevio la massa di fango e detriti ha causato grossi danni e ancora impedisce l'accesso pedonale al borgo di Sopravilla. I residenti si sono detti molto arrabbiati, per molteplici motivi. Innanzitutto si sarebbero aspettati il posizionamento immediato di passerelle per poter accedere al borgo dalla strada. In secondo luogo, il ricordo della frana del luglio 2021 è ancora troppo vivo e molti stanno ancora subendo le conseguenze di quell'evento. "Dove sono tutti gli aiuti promessi? - si chiede un residente imbufalito -. I cittadini sfollati sono ancora in attesa delle risorse economiche promesse per sostenerli nel pagamento degli affitti che devono sostenere da quando sono stati evacuati".