Lariana chiusa all'altezza di Nesso a causa di alcuni massi caduti

Durante la notte la polizia locale, tramite un post sulla pagina ufficiale di Facebook, ha informato i cittadini e eventuali turisti che la Lariana è stata chiusa a causa della caduta di alcuni massi all'altezza di nesso e dopo il bivio in direzione Bellagio. La via per il Pian del Tivano rimane transitabile. Eventuali aggiornamenti li trovate puntuali direttamente nella pagina della Locale in questo post.