Perdono l'orientamento nei boschi di Lanzo d'Intelvi: soccorsi due turisti

Due turisti italiani si sono persi nei boschi di Lanzo d'Intelvi mentre cercavano di raggiungere il Balcone d'Italia a piedi. Intorno alle ore 15 del 14 ottobre 2022 i due escursionisti si sono resi conto che avevano perso completamente l'orientamento e che non sarebbero stati in grado di seguire alcun percorso sicuro. Hanno così deciso di lanciare l'allarme. A raccogliere la richiesta di aiuto è stata la centrale operativa dei soccorsi elvetici (la località in cui si erano smarriti era a ridosso del confine con la Svizzera). A loro volta i soccorritori ticinesi hanno allertato i colleghi italiani. Nel pomeriggio sono quindi scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi. Tramite cellulare sono state fornite le coordinate per l'individuazione e il recupero in salute dei due turisti.