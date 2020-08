Lanzo d'Intelvi, 13enne cade con lo skateboard e sbatte la testa sull'asfalto, intervenuto elisoccorso

È accaduto oggi, 2 agosto, in via Pizzarera, intorno alle 16.30 a Lanzo d'Intelvi. Un ragazzo di soli 13 anni, O.S., di origine cubana ma residente a Lanzo D'Intelvi, è caduto dal suo skateboard picchiando duramente la testa sull'asfalto. Il medico intervenuto, come riferitoci dalle autorità competenti, ha richiesto l'elisoccorso con cui è stato trasportato al San Giovanni di Bergamo in codice rosso, avendo riscontrato una commozione cerebrale. I parametri vitali sembrerebbero essere regolari e il 13enne non sarebbe in pericolo di vita, nonostante, la brutta caduta e la botta in testa. Sul posto anche i carabinieri di Menaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.