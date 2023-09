Aggressione sul treno per Asso, convoglio fermo a Lambrugo: intervenuti i carabinieri

Dalle ore 19 circa di oggi domenica 24 settembre il treno diretto a Asso è fermo alla stazione di Lambrugo. Pochissime le informazioni trapelate ma sul posto si sono recate due pattuglie dei carabinieri. L'ipotesi maggiormente accreditata è che sul treno si sia svolta un'aggressione. I carabinieri indagano su quanto accaduto ma essendo l'episodio di un'ora fa c'è la massima riservatezza. Al momento non sono presenti ambulanze o mezzi di soccorso che potrebbero far pensare al peggio ma, come riporta anche il cartello della stazione, il teno è fermo a disposizione delle forze dell'ordine.

Solo lo scorso 29 agosto sempre in stazione a Lambrugo un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 14 anni che aspettavano il treno da Erba, da dove dovrebbe scendere una loro amica erano stati aggrediti e minacciati verbalmente da due uomini adulti che hanno iniziato a chiedere soldi e sigarette con insistenza, mentre con le mani gesticolavano simulando di mettergliele al collo.

I ragazzini gli hanno dato quello che avevano. Erano chiaramente spaventati e qualcuno anche in lacrime. Poi i due individui si sono allontanati rubando il monopattino di uno dei ragazzi appoggiato al muro.

Si attendono aggiornamenti ufficiali sull'episodio in corso.