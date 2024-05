I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Lambrugo per effettuare il taglio di alcune piante pericolanti a bordo strada. L'arteria interessata dall'intervento la via Statale per Lecco. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato. Inavitabile qualche disagio alla viabilità.