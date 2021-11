Lambrugo, gira nudo di notte e citofona a varie case: gli lanciano i vestiti dal balcone

Un episodio piuttosto singolare ci viene segnalato da una cittadina di Lambrugo che preferisce mantenere l'anonimato.

Circa tre settimane fa intorno alle dieci e mezza di sera nei pressi di via Lambro si aggirava un uomo seminudo ( secondo la testimonianza indossava solo le mutande). Questa strada è particolarmente appartata e unisce i comuni di Lambrugo e Inverigo.

L'uomo, secondo quanto riportatoci, avrebbe citofonato a varie persone. Prima a una signora che però essendo sola in casa non ha risposto, poi avrebbe chiesto aiuto a un'altra casa della zona abitata da una coppia.

Il marito ha gettato dei vestiti dalla finestra all'uomo che ha detto di essere stato brutalmente picchiato e denudato. Questa la spiegazione data al fatto che non indossasse altro se non le mutande.

Un giubbino nero e un marsupio sono stati trovati a terra la mattina dopo non lontano dal luogo dove si aggirava l'uomo, ma non sono stati aperti. Secondo la testimone si trovano ancora nello stesso punto, mescolati al fogliame. I carabinieri sarebbero stati avvisati dell'accaduto.

La vicenda è stata discussa anche su un gruppo Facebook Lambrugo Sicura. Sono in molti a pensare che questo episodio possa essere legato allo spaccio di droga che avviene nelle zone boschive circostanti. Forse un regolamento di conti o un debito legato all'acquisto di droga non onorato. Sono solo ipotesi ma la situazione in città desta qualche preoccupazione.

Scrive un commentatore del gruppo: "La situazione è davvero uno schifo! Tutti sanno ma non fanno niente! Forse dobbiamo aspettare Striscia la Notizia o forse che qualcuno ci lasci le penne per far si che prendano la situazione sul serio! Ora tocca a via Lambro ma presto toccherà anche al resto del paese...".

Altri cittadini sempre nel gruppo hanno scritto aver notato strani movimenti anche di giorno in molte aree vicino ai boschi e di avere paura a girare da soli per la piccola città, specie dopo il calare del sole.