Lambrugo, incidente sul lavoro: operaio si taglia la mano con la sega circolare

È accaduto in una ditta di imballaggi in via Manzoni

Un brutto incidente questa mattina intorno alle 10.30 a Lambrugo in via Manzoni 12 presso una ditta di imballaggi. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni in loco l'operaio, un giovane di 23 anni, avrebbe spento la sega circolare che comunque, girando molto velocemente, non si ferma all'istante e quindi per errore il ragazzo si è ferito alla mano. Un taglio molto serio, ma ancora non si sa se sarà compromesso l'uso della mano. Sul posto sono intervenuti oltre a due ambulanze, i carabinieri di Cantu'. Il 23enne è stato quindi portato all'Ospedale San Gerardo di Monza.