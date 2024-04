Paura a Lambrugo in pieno giorno: minacciato al bancomat con un coltello e rapinato

L'episodio è avvenuto sabato mattina 20 aprile a Lambrugo allo sportello della banca che si trova su una strada di grande passaggio, in via Statale. Qui un uomo di 55 anni stava prelevando dei soldi quando è stato interrotto da un individuo che con il coltello in mano lo ha minacciato. Per prima cosa lo ha costretto a prelevare il massimo possibile, 250 euro e poi gli ha anche sottratto circa 100 euro, la cifra che teneva nel portafogli. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Lurago d'Erba ma l'uomo si era già allontanato. Stanno comunque indagando e sono state acquisite le immagini delle videocamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso la rapina.